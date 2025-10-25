''Chi ha spinto Mariani a concedere il penalty? L'assistente numero uno. Per me non era rigore''. Così l'ex arbitro Massimiliano Saccani , ospite fisso de ''Il Sabato al 90º'' in onda questa sera alle 23:00 su Rai Due.

In un video pubblicato sui canali social di RaiSport l'ex fischietto ha commentato l'episodio che ha aperto le marcature di Napoli-Inter. Il contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, secondo Saccani, sarebbe regolare e l'arbitro Mariani avrebbe fischiato la massima punizione 'in differita' su indicazione dell'assistente.