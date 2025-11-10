Una grande partita quella giocata dall'Inter che, contro la Lazio, ha collezionato la vittoria numero 11 nelle ultime 12 partite giocate.
Tuttosport esalta un giocatore dell’Inter: “Ad Inzaghi è mancato come il pane uno così”
Un 2-0 praticamente senza storia visto che già al 2' Lautaro ha trovato la via del gol, sbloccando la partita e indirizzandola sui binari nerazzurri.
L'edizione odierna di Tuttosport, ripensando anche all'ultimo Inter-Lazio dello scorso maggio, sottolinea come ad Inzaghi sia mancato un giocatore presente invece nella rosa di Chivu:
"Ieri i propositi di reazione da parte della Lazio sono stati frustrati dal raddoppio segnato da Ange-Yoan Bonny, quell’attaccante di complemento affidabile mancato come il pane nell’ultima stagione a Inzaghi.
Chivu invece si è permesso il lusso di non rischiare Marcus Thuram ma lo ha fatto a ragion veduta, avendo nel mazzo l’attaccante che si è portato da Parma e Pio Esposito, il talento più cristallino sfornato dal nostro calcio nell’ultimo biennio, mentre (è il caso di ricordarlo) nell’ultima stagione, dietro alla ThuLa, c’erano Arnautovic, Taremi (una rete in tutto il campionato, per giunta su rigore...) e Correa, rimasto sul groppone dopo aver rifiutato ogni destinazione".
