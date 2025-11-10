Tuttosport esalta un giocatore dell’Inter: “Ad Inzaghi è mancato come il pane uno così”

Chivu invece si è permesso il lusso di non rischiare Marcus Thuram ma lo ha fatto a ragion veduta, avendo nel mazzo l’attaccante che si è portato da Parma e Pio Esposito, il talento più cristallino sfornato dal nostro calcio nell’ultimo biennio, mentre (è il caso di ricordarlo) nell’ultima stagione, dietro alla ThuLa, c’erano Arnautovic, Taremi (una rete in tutto il campionato, per giunta su rigore...) e Correa, rimasto sul groppone dopo aver rifiutato ogni destinazione".