Inter, goal of the season: i tifosi premiano il super destro di Candreva contro il Lecce

Il gol del 4-0 di Antonio Candreva nella prima giornata della Serie A 2019/2020 è stato il più votato dai tifosi nel contest lanciato dall’Inter. “Un destro illeggibile e imparabile per Gabriel. Nel suo percorso il gol di Candreva al Lecce ha battuto, nell’ordine: il gol di Vecino a Dortmund, quello di Lautaro a San Siro contro il Napoli, quello di Lautaro al volo contro lo Slavia Praga e, in finale, il sinistro al volo di Brozovic nel derby contro il Milan. Parlando appunto della “finale” che ha decretato il “Goal of the season” nerazzurro, Candreva ha appunto avuto la meglio con oltre il 65% delle preferenze sul gol di Marcelo Brozovic, che con il suo sinistro al volo ha dato il via alla rimonta meravigliosa nel derby contro il Milan a febbraio“.

(Inter.it)