"Non prendi un allenatore in ascesa: fa un calcio vecchio, ma non è in ascesa. Gli indicatori sono tutti contrari", dice Bucchioni

Matteo Pifferi Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 21:46)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare della scelta di Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri per il post Conte:

"Le perplessità ci sono, sono anche le mie, ti dico la verità, perché in questo momento storico andare a prendere Allegri è un'operazione di retroguardia calcistica. Senza nulla togliere all'allenatore, è uno dei migliori degli ultimi vent'anni, il curriculum che ha lo dimostra, le vittorie, i sei scudetti, tutto quello che si porta dietro Allegri lo conoscono bene, quindi è un nome di primissimo piano. Però è un allenatore che fa un calcio che non piace. Non dico un calcio nuovo, ma un calcio che non piace più, un calcio superato, che puoi anche riproporre ma in modo diverso.

Viene da un esonero dalla Juventus e da un esonero dal Milan, non è in un momento anche personale straordinario. Non prendi un allenatore in ascesa: fa un calcio vecchio, ma non è in ascesa. Gli indicatori sono tutti contrari. Poi aggiungo altre caratteristiche. La rosa del Napoli è importante, ovviamente, ma ci sono tanti giocatori che sono alla soglia della trentina o l'hanno superata. Ci sarebbe bisogno di fare un rinnovamento, di mettere dei giocatori giovani per provare, su questo impianto, a fare qualcosa di nuovo e rilanciare. Perché ci sono anche giocatori che hanno vinto negli ultimi anni e l'effetto pancia piena va tenuto in conto. Arriva un allenatore che ti propone un calcio blocco basso e contropiede: non lo so, secondo me non è la scelta giusta.

Mentre avevi a disposizione, anche questo è da tenere in considerazione, Vincenzo Italiano, che propone un calcio moderno, un allenatore in ascesa che negli ultimi tre anni ha fatto cinque finali con squadre che in finale non ci vanno quasi mai. Bologna e Fiorentina due finali di fila non le facevano più o meno dagli anni Sessanta. Quindi un allenatore che ha fatto benissimo, fa crescere i giocatori, fa divertire il pubblico. L'hai contattato e poi hai preferito il vecchio che avanza, per usare una frase fatta. È una decisione che per certi versi è incomprensibile, anche se De Laurentiis ha il tocco magico e magari ce l'ha anche questa volta"