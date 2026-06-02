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Chi vince scudetto 26/27? Per Ordine Juve, Trevisani Roma. 5 su 10 dicono Inter

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Chi vince lo scudetto 26/27? E' questa la domanda posta da Alberto Brandi agli opinionisti di Pressing ospiti dell'evento di SportMediaset
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Chi vince lo scudetto 26/27? E' questa la domanda posta da Alberto Brandi agli opinionisti di Pressing ospiti dell'evento di SportMediaset di qualche giorno fa a Riccione. Ecco le risposte dei vari talent dell'emittente.

Chi vince scudetto 26/27? Per Ordine Juve, Trevisani Roma. 5 su 10 dicono Inter- immagine 2
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Riccardo Trevisani: "Roma".

Giampaolo Pazzini: "Inter".

Franco Ordine: "Juventus".

Alessio Tacchinardi: "Juventus (ride, ndr)".

Emiliano Viviano: "FC Internazionale".

Carlo Pellegatti: Una sola squadra sempre, il Milan. Perché qui adesso ridete con compiacimento, poi ci vediamo qui il 31 maggio con lo scudetto".

Emiliano Viviano: "Dobbiamo espatriare?".

Chi vince scudetto 26/27? Per Ordine Juve, Trevisani Roma. 5 su 10 dicono Inter- immagine 3
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Fabrizio Biasin: "Poi ci vediamo qui il 31 maggio caro Carlo: FC Internazionale".

Andrea Ranocchia: "Inter".

Graziano Cesari: "Roma".

Sandro Sabatini: "Inter".

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