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Fabio Capello, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il netto successo dell'Inter sul Genoa: "Per Inter-Genoa merita un riconoscimento il portiere Provedel, perché all'inizio ha mantenuto lo 0-0. L'Inter ha fatto valere la propria capacità di gioco, la propria qualità e soprattutto — questa volta — ha giocato veramente da squadra. Il Genoa pressava molto e correva molto: è stata una partita vera, sempre, per tutto il tempo.

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Se ai nerazzurri fosse mancata la concentrazione sarebbe potuto succedere veramente di tutto. È proprio per questo motivo che l'Inter ha fatto un passo in avanti: un'ottima condizione di squadra senza le amnesie che avevamo visto nelle ultime partite, anche se in due occasioni - sempre su cross - i difensori hanno perso l'uomo. Però ho visto una squadra che ha dato tutto, pur mancando Calhanoglu: Sucic ha fatto molto bene. Chi mi ha impressionato, in particolare, è stato Barella. E poi Lautaro, ha dimostrato di essere il capitano, pur non essendo ancora in grande condizione. Ha attaccato e pure corso indietro ad aiutare i compagni.

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La partita poteva essere difficile, ma la squadra ha giocato con qualità, ha dimostrato voglia di aiutarsi, di sacrificarsi, di muoversi per soccorrere i compagni quando c'era da recuperare. E questo è proprio un segno che è tornata l'Inter. A livello offensivo si era già visto contro l'Atalanta con i quattro gol segnati, però l'Inter di ieri non si è addormentata, c'è stata una maggiore attenzione da parte di tutti".