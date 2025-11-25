Fabrizio Romondini, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche della lotta scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Romondini: “Allegri e Gasperini, grandissimo lavoro. Scudetto? Tra Roma e Milan dico…”
ultimora
Romondini: “Allegri e Gasperini, grandissimo lavoro. Scudetto? Tra Roma e Milan dico…”
Fabrizio Romondini, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche della lotta scudetto con focus su Milan e Roma
"Roma o Milan da scudetto? In ottica Scudetto vedo il Milan, se a gennaio fa le operazioni giuste, può puntarci. Ma questi due allenatori stanno facendo bene senza avere il classico bomber.
E sotto questo aspetto ha fatto il lavoro migliore Gasperini, che è arrivato in una piazza difficile, ha creato identità e ha valorizzato i giocatori. Soulé oggi è un giocatore importante, decisivo, fa delle cose concrete. Oggi fa paura. E poi la Roma gioca bene, prende pochi gol, ed è merito dell'allenatore. Così come per il Milan.
Sul mercato entrambe devono fare qualcosa. La Roma meno, perché se ritrova Ferguson o Dovbyk, può fare ancora più male alle avversarie"
© RIPRODUZIONE RISERVATA