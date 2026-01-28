FC Inter 1908
Jeda: “L’Inter ha cinque giocatori imprescindibili ma uno più di tutti. Con l’Arsenal…”

Inter
"Sarebbe ingiusto, però, citare soltanto questi, perché credo che l'Inter sia forte nel suo insieme", dice Jeda
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso di un'ampia intervista a Superscommesse, Jeda, ex attaccante, ha parlato dell'Inter e, nello specifico, dei calciatori imprescindibili per i nerazzurri:

"Uno su tutti, Lautaro Martínez. Non è soltanto un grande attaccante, ma un leader. Quando è in area e gli arriva un pallone giocabile, lo trasforma in goal. Subito dopo, c'è Dimarco: non sta facendo bene, ma molto di più; si sta rendendo strepitoso.

Jeda: “L’Inter ha cinque giocatori imprescindibili ma uno più di tutti. Con l’Arsenal…”- immagine 2
Getty Images

Aggiungo, sullo stesso gradino, altri tre: Barella, Çalhanoğlu e Zieliński, perché sono dotati di un'intelligenza tattica di notevole spessore. Sarebbe ingiusto, però, citare soltanto questi, perché credo che l'Inter sia forte nel suo insieme; è una squadra che attacca tantissimo, tanto da tralasciare la fase difensiva in alcune occasioni, come contro il Pisa in campionato; lo si è visto anche in Champions League contro l'Arsenal, prendendo dei goal un po' troppo ingenui che una squadra di questo livello non deve permettersi.

Jeda: “L’Inter ha cinque giocatori imprescindibili ma uno più di tutti. Con l’Arsenal…”- immagine 3
Getty Images

Credo che anche in fase offensiva ci sia da tirare fuori un po' di cattiveria in più, perché in alcune gare ha creato tantissime occasioni senza concretizzarle appieno. Si tratta di piccoli dettagli che possono trasformare una squadra molto forte in una di livello top".

