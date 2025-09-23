Capuano: “Gli arbitri devono sbagliare meno ma tutti gli altri si calmino perché…”

FC Inter 1908
Giovanni Capuano, giornalista, ha commentato così su Twitter: "In questo avvio di stagione gli arbitri hanno commesso errori. Fattuale"
Matteo Pifferi 

Solo nell'ultima giornata di campionato ci sono state diverse decisioni arbitrali controverse, l'ultima delle quali in Napoli-Pisa con un mancato rigore assegnato ai toscani nel primo tempo.

Giovanni Capuano, giornalista, ha commentato così su Twitter: "In questo avvio di stagione gli arbitri hanno commesso errori. Fattuale. Alcuni incomprensibili. Fattuale. Però è altrettanto evidente come il livello di protesta sia ormai tossico e oltre i limiti.

Agli arbitri si deve chiedere di sbagliare meno, a tutti gli altri di darsi una calmata perché quasi sempre i fallimenti sportivi dipendono da loro e non da chi giudica in campo"

