La Juventus aveva chiesto la grazia a Gravina per "revocare" la squalifica a Pierre Kalulu , espulso per doppio giallo contro l'Inter. Il presidente della FIGC, tuttavia, ha già comunicato ai bianconeri di aver respinto la richiesta.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha voluto commentare la richiesta dei bianconeri che è stata rifiutata, con Kalulu che così salterà Juventus-Como di domani per squalifica. Ecco cosa ha scritto Capuano su X:

"La richiesta di grazia presentata dalla Juventus per Kalulu non aveva alcuna possibilità di essere accolta. Avrebbe creato un precedente ingestibile su un fatto di campo (la cosa di Lukaku fu totalmente diversa). Difficile che alla Juventus non lo sapessero. Dunque, la domanda è perché a Torino abbiamo comunque scelto di presentarla. Ah saperlo…"