Il giornalista, in un editoriale su TMW, ha parlato della squalifica di Conte ed è tornato sul pari di San Siro tra le due formazioni

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 16:02)

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb è tornato suInter-Napoli. Dalla scenata di Conte dopo il rigore assegnato ai nerazzurri dopo la revisione del VAR (e che gli è costata solo due giornate) fino alle tante critiche rivolte ai nerazzurri dopo il pareggio.

Dopo la decisione del giudice sportivo il 'popolo' si è diviso tra chi pensa che due giornate siano poche e chi pensa che siano troppe. "La certezza - scrive il giornalista - è che Conte si è messo a sbraitare non tanto perché convinto di essere vittima di un torto arbitrale (conosce benissimo il regolamento), quanto perché – meglio di chiunque altro – sa che creare un po’ di casino e cavalcare un immotivato senso di ingiustizia, alla lunga porta sempre qualcosa di buono. Va così in Italia e, quindi, ben fa Conte Antonio a fare quello che fa. Del resto se un “vergognatevi!” urlato a ripetizione in eurovisione vale un buffetto o poco più, perché mai dovrebbe smettere?".

A proposito del pari con il Napoli, Biasin ha aggiunto: "Le doverose critiche si sono ben presto trasformate in una alanga esagerata di attacchi a questo e quello. Il tutto rivolto a una squadra che - oh, pare incredibile - in un modo o nell'altro è ancora prima in classifica, anche grazie al pareggio ottenuto con il Napoli campione d'Italia, mica con l'Oratorio Mariuccia. E siamo sempre alle

solite: nel bene e nel male si tende sempre a esagerare".

"L'Inter è un'ottima squadra, certo non perfetta. Il Napoli - checché ne dica qualcuno - non è da meno e pur se incerottato è normale che riesca a giocare partite all'altezza (anzi, "enormi" se il riferimento è al match di San Siro). L'idea che la squadra di patron De Laurentiis sia due pianeti sotto i nerazzurri è pura astrazione che non rende merito a chi questa squadra l'ha costruita. Quanto all'Inter di Chivu la cosa che fa più sorridere è che quelli che ora non sono soddisfatti nemmeno del primato - per quanto temporaneo - sono gli stessi che a luglio si immaginavano una stagione nerazzurra da mezza classifica e "dove vuoi andare con l'allenatore esordiente". Pensa te…", ha concluso.

