Sabatini: “Inter-Napoli un orgoglio per la Serie A. Conte? Da dirigente gli direi…”

"Il Napoli non ha complessi, non può averne: è competitivo, è una squadra che è una bomba atomica", dice Walter Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 16:16)

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, il dirigente Walter Sabatini ha parlato anche dello sfogo di Antonio Conte contro l'Inter che gli è costato una squalifica di due giornate:

"Gli avrei detto che preferisco averlo in panchina piuttosto che in tribuna, perché è una perdita grave per la squadra. La vicinanza di Conte al gruppo è determinante: è un allenatore adrenalinico, lucidissimo, ha sempre il controllo della situazione e le sue indicazioni sono fondamentali. È un peccato, anche se gli stati d’animo sono difficili da controllare nelle partite di altissimo livello".

Che campionato stiamo vivendo e quali sono oggi le differenze tra le squadre di vertice?

"È un grande campionato. Ci sono ancora tantissime partite di alto livello, con l’Inter avanti di quattro punti, il Napoli che insegue, il Milan che resta agganciato. La differenza principale è la profondità delle rose, ma questo non deprime il Napoli, che ha un roster molto competitivo".

Qual è la vera forza di questo Napoli?

"Ogni giocatore, quando viene chiamato in causa, mette qualcosa di bello dentro la partita. L’esempio di Lang è eloquente. A tratti sembra sparire, poi ricompare e dà il suo contributo. Questa è la vera forza di un club e di un allenatore. Il Napoli non ha complessi, non può averne: è competitivo, è una squadra che è una bomba atomica. Mi diverto a vedere giocare il Napoli. Domenica è stata una partita di livello internazionale, un orgoglio per la Serie A".