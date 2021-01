Non va oltre lo 0-0 l’Inter di Antonio Conte, che non riesce a sfruttare il KO del Milan e pareggia alla Dacia Arena contro l’Udinese. Al fischio finale della gara, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha commentato così su Twitter la prestazione della squadra di Antonio Conte: “Il pareggio dell’Inter a Udine è un bicchiere mezzo vuoto. Come contro la Sampdoria, mancato aggancio al Milan nel giorno in cui i rossoneri perdono”.