C'è un'altra società di Serie A che dovrebbe finire sotto il mirino della procura sportiva. Ne è sicuro Giovanni Capuano

Marco Astori
Messina

VIDEO / Messina: "Ritorno di Open VAR? Progetto in corso. Nome? Non so se..."

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C'è un'altra società di Serie A che dovrebbe finire sotto il mirino della procura sportiva. Ne è sicuro Giovanni Capuano, che, in diretta su QSVS, si è espresso così in merito ad un'inchiesta in Serie A che dovrebbe essere, a detta sua, fatta CONTINUA A LEGGERE

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