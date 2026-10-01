C'è un'altra società di Serie A che dovrebbe finire sotto il mirino della procura sportiva. Ne è sicuro Giovanni Capuano
VIDEO / Messina: "Ritorno di Open VAR? Progetto in corso. Nome? Non so se..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiC'è un'altra società di Serie A che dovrebbe finire sotto il mirino della procura sportiva. Ne è sicuro Giovanni Capuano, che, in diretta su QSVS, si è espresso così in merito ad un'inchiesta in Serie A che dovrebbe essere, a detta sua, fatta CONTINUA A LEGGERE
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