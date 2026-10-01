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Uno dei protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Cagliari è sicuramente Alessandro Romano. Il centrocampista si è fatto notare subito quando alla prima giornata ha deciso con un gol da fuori area la sfida contro il Parma. Sul classe 2006 hanno messo gli occhi diversi club, uno in particolare ha manifestato un forte interesse, l'Inter.

"Quando Alessandro Romano è stato lanciato tra i leoni e spolpato da De Bruyne in Nations League, nessuno ad Appiano ha cambiato idea: non solo al ragazzo dona e donerà il colore azzurro, ma accanto, presto, potrebbe vestire bene anche il nero. Questo ragazzone dal cuore italiano, nato in Svizzera nel “nostro” 2006, ha tutti i requisiti per stare nell’Inter che sarà: talento mancino, margini ampi, robustezza, identità marcata. Nel caso di un’aggiunta di peso in mezzo nella prossima stagione, il regista del Cagliari sarebbe in primissima fila nella lista nerazzurra. Un investimento, anche corposo, è nelle possibilità della società", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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MESSAGGIO

"Il messaggio è stato fatto arrivare a chi di dovere e ora Romano è consapevole che a Milano potrebbe avere estimatori più motivati di altri. Questa Inter evita con cura le aste, ma è abituata a muoversi con giudizio, in largo anticipo quando ne vale la pena. Questo è uno di questi casi, anche perché i nerazzurri sono abituati a fare ottimi affari con il Cagliari: l’ultima volta che hanno trattato un talento azzurro di centrocampo in Sardegna è cambiata la storia recente del club. Nicolò Barella è costato coi bonus un occhio della testa, ma dopo 8 stagioni di onorato servizio si può dire che i 49 milioni sono stati spesi benone".

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IL PIANO

"Il tempo del raccolto è ancora lontano, ma il presidente Beppe Marotta e il nuovo direttore sportivo Dario Baccin iniziano la semina già adesso, per non farsi trovare impreparati al momento opportuno. L’italianità ad Appiano sarà sempre un valore primario e su Romano sono arrivate relazioni positive, sia sulle possibilità di esplosione nel progetto Chivu sia sul comportamento fuori. Il Cagliari è obbligato a riscattarlo per 6,5 milioni e lo legherà a un quinquennale, mentre il valore del cartellino è già lievitato a oltre 20, con prospettiva di crescita ulteriore".

(Gazzetta dello Sport)