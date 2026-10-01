Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto in collegamento con QSVS, Paco D'Onofrio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato così della possibilità che venga assegnata la Champions League 2023 all'Inter persa con l'indagato Manchester City: "Siamo di fronte ad una contestazione dal perimetro così ampio che attingere a qualche precedente è difficilissimo: anche immaginare gli scenari è un'impresa ardua.

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Tenderei ad escludere almeno per il momento che questa scelta possa essere all'orizzonte: perché questo postulerebbe che già in Inghilterra la decisione fosse quella di revocare i titoli che la squadra ha conseguito. Mi sembra lo scenario in questo momento meno delineato: ma siamo di fronte ad una vicenda così ampia che ogni soluzione può apparire verosimile.

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Se l'Inter può chiedere un intervento dell'Uefa? Questo scenario mi convince poco ma non per le società coinvolte, ma perché bisognerebbe provare il nesso di causalità: una violazione finanziaria è diversa da un illecito sportivo. Un conto è se io altero una partita, diverso è se io spendo un miliardo, non è provato che io abbia alterato quel campionato in modo diretto: irrealizzabile provare che io non l'avrei vinto senza spendere così. Non escluso sia uno scenario all'orizzonte ma è tra i meno probabili".