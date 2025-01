Ecco il messaggio che Gerry Cardinale ha mandato al Milan tramite Zlatan Ibrahimovic per congratularsi della vittoria della Supercoppa

"Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi": è il messaggio che Gerry Cardinale ha mandato al Milan tramite Zlatan Ibrahimovic per congratularsi della vittoria della Supercoppa.