Caressa: “Quella di Chivu è una rivoluzione comunicativa. Luis Henrique? Non sta…”

Caressa così su Akanji: "Lui è un grandissimo acquisto dell'Inter, un grande colpo, sta giocando molto bene"

Matteo Pifferi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 21:46)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha spiegato perché abbia inserito Akanji nella top 11 del turno infrasettimanale:

"Akanji arriva da una squadra superiore e da un campionato superiore, ha giocato da braccetto ma anche da centrale, è un giocatore formidabile, sia in copertura sia in uscita. E' un grandissimo acquisto dell'Inter, un grande colpo, sta giocando molto bene. Al di là che si parli di rosa, c'è Luis Henrique che dovrebbe fare la decima partita di fila da titolare ma non sta facendo cose straordinarie e non fa la differenza come Dumfries ma inserito nel contesto creato da Chivu, anche Luis Henrique funziona.

La rosa è importante ma anche il contesto, non solo a livello tattico ma anche l'ambiente. Chivu sta dimostrando di avere razionalità ma attenzione a Conte che ha mantenuto attenzione e razionalità prima dello scontro diretto, non si è lasciato andare a nulla di particolare in conferenza stampa: questo fanno i grandi allenatori.

Chivu è una vera rivoluzione comunicativa nel nostro paese, parla di valori, non solo di tattica e i valori che trasmette fanno crescere il movimento. Diventerà un grande allenatore e ne siamo tutti consapevoli, il suo apporto al mondo del calcio lo sta dando anche dal punto di vista comunicativo e della trasmissione dei valori"