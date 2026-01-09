Seduta mattutina per i partenopei, che hanno già segnato in rosso sul calendario la data della sfida contro i nerazzurri

Dopo la gara contro l'Hellas Verona gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 al Meazza contro l'Inter. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.