Napoli, prosegue la preparazione in vista del big match con l’Inter: il report

Seduta mattutina per i partenopei, che hanno già segnato in rosso sul calendario la data della sfida contro i nerazzurri
Prosegue la preparazione del Napoli di Antonio Conte in vista del big match contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro. Questo il report della seduta odierna:

Dopo la gara contro l'Hellas Verona gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 al Meazza contro l'Inter. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.

