Caressa: “Conte, comunicazione alla Mourinho. E non dovete credere che…”

Il punto di vista di Fabio Caressa sulla linea comunicativa scelta da Antonio Conte in questi giorni

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 19:32)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha affrontato anche il tema legato alla comunicazione di Antonio Conte:

"McTominay ha ritrovato la condizione, Anguissa sta facendo una stagione strepitosa. Conte è andato bello dritto nelle dichiarazioni dei post partita, veniva da un KO per 6-2 e in maniera un po' alla Mourinho ha voluto stimolare l'ambiente. Conte si trova di fronte a due necessità, una è quella di tenere alta la tensione, sa che una squadra che vince, se non ha la tensione alta, rischia di avere blocchi o cali di concentrazione. Ha scelto questa linea di comunicazione, una linea difficile da tenere.

Mourinho ha una convinzione che gli è sfuggita un po' di mano nel corso degli anni: un giocatore, per Mourinho, rende di più se lo spogliatoio è chiuso e si vedono nemici all'esterno, Conte vuole far sentire la squadra assediata così da dare compattezza all'ambiente. Non è facile ma lo sa, usa la comunicazione perché, con la testa, vuole arrivare al cuore dei ragazzi.

Conte è consapevole che sta mettendo tensione anche nello spogliatoio però non gli interessa, non interessa avere buoni rapporti ma interessano i risultati. Lui non fa nulla per caso, può stare antipatico e alcuni possono ritenerlo lamentoso ma le dichiarazioni sono tutte studiate e finalizzate al risultato, tutto il resto è secondario. Ed è questo che lo ha reso uno dei più vincenti di sempre. Non crediate che siano cose estemporanee, non è mai estemporaneo Conte nelle sue dichiarazioni"