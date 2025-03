"Motta ha avuto un atteggiamento molto ideologico ed estremamente presuntuoso, era convinto che le idee potessero venire prima di tutto. Ha fatto dichiarazioni che rimarranno, vincere non è un ossessione, sono io l'uomo giusto ed è andato in contrasto con lo spogliatoio. Qualcosa deve essere successo lì dopo la Fiorentina, Giuntoli ha difeso Motta e la sua ideologia ma era già crollata. Motta non ha mai scelto un capitano, ha fatto ruotare giocatori in ruoli non loro, ha anteposto l'idea alla realtà. L'idea va adattata, un esempio? Conte, ha le idee chiare tatticamente ma le adatta e non è ideologico"