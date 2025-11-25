Antonio Cassano si scaglia ancora contro l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri . Queste le parole dell'ex calciatore, intervenuto a Viva El Futbol, sul tecnico rossonero: ""Gli incapaci e gli incompetenti non capiscono, ma tu (in riferimento ad Adani, ndr) hai chiesto ad Allegri se la partita è stata come lui l'ha studiata: domanda giustissima.

Dall'altra parte avrebbe dovuto dire: "Abbiamo fatto una partita di merda, però abbiamo vinto". E io applaudo. Invece ha iniziato a girovagare, va a destra, va a sinistra, parliamo di carne, di pesce: evita il discorso. Le sceneggiate può farle con Zazzaroni e Caressa".