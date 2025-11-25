FC Inter 1908
Cassano: “Allegri doveva dire ‘giocato di merda ma vinto’. Le sceneggiate con Caressa e Zazzaroni…”

Antonio Cassano si scaglia ancora contro l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Queste le parole dell'ex calciatore
Marco Astori
Antonio Cassano si scaglia ancora contro l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Queste le parole dell'ex calciatore, intervenuto a Viva El Futbol, sul tecnico rossonero: ""Gli incapaci e gli incompetenti non capiscono, ma tu (in riferimento ad Adani, ndr) hai chiesto ad Allegri se la partita è stata come lui l'ha studiata: domanda giustissima.

Dall'altra parte avrebbe dovuto dire: "Abbiamo fatto una partita di merda, però abbiamo vinto". E io applaudo. Invece ha iniziato a girovagare, va a destra, va a sinistra, parliamo di carne, di pesce: evita il discorso. Le sceneggiate può farle con Zazzaroni e Caressa".

