Matteo Pifferi Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 16:09)

Intervenuti su Youtube a Cose Scomode, Podcast di Aura Sport, Michele Criscitiello, Giorgia Rossi e Fabrizio Biasin hanno parlato di Inter-Bologna. Parte Michele Criscitiello: "La cosa che mi impressiona è che l'Inter vince 3-1 col Bologna però 40 minuti soffre, quello del Napoli fa il gol di testa e cambia la partita"

Giorgia Rossi replica: "Io tutta sta sofferenza dell'Inter non l'ho vista". Criscitiello risponde così: "Io l'ho vista, non l'ho vista passeggiare col Bologna". Giorgia Rossi non è d'accordo: "E' stata la miglior Inter della stagione"

Interviene anche Biasin: "Quella col Bologna è stata una grande partita, col Como ancora meglio. L'Inter deve imparare ad ottimizzare di più la mole di gioco, è stata una raffica di occasioni". Replica Criscitiello: "Solo dopo che ha sbloccato la partita". Giorgia Rossi chiosa così: "L'ho vista e ho detto: 'ammazza che Inter'"