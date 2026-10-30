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Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria di Venezia: "L'Inter secondo me subisce un po' troppo: quando viene presa in velocità, fa veramente fatica.

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Questo tentativo di Chivu di alzare di molto la pressione e la difesa, non è stato assorbito bene dalla squadra: la squadra fa fatica, anche col Venezia, con cui meritava di stare sotto e ci sarebbe stata senza il centimetro in fuorigioco. Non puoi pensare di fare una stagione rimontando continuamente.

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Sicuramente l'Inter è la più forte, mi sembra meno forte rispetto alle altre rispetto agli anni passati: mi sembra che la distanza si sia un pochino accorciata. Vuoi perché il mercato non sta dando niente, vuoi perché la squadra è invecchiata di un anno e poi anche perché questa voglia di portarsi più avanti non è assorbita dalla squadra".