"C'è qualcosa nell'Inter che non mi convince", dice Caressa nel corso del suo video su Youtube

Matteo Pifferi Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 19:16)

Nella top 11 di giornata, Fabio Caressa ha inserito anche un giocatore dell'Inter nonostante la sconfitta della squadra di Chivu nel derby. Caressa non ha dubbi e lo indica come uno dei giocatori che sta avendo una stagione ad altissimo livello:

"Inserisco un giocatore dell'Inter nella top 11. Tra i difensori metto Akanji anche se l'Inter ha perso, uno dei migliori difensori del campionato, stagione ottima anche se sul gol di Pulisic poteva avere più rispetto del pericolo. Una cosa che ha detto anche Chivu in conferenza stampa, l'Inter è bravissima quando va in pressione e prova a fare falli onesti per evitare ripartenze, ha un po' di mancanza di senso del pericolo. Forse perché si sentono molto forti, ogni tanto è anche il calo di attenzione ma Akanji deve tagliare fuori Pulisic.

Malgrado questo, Akanji ha esperienza, sa impostare, ha giocato per tanti anni con Guardiola. E' l'unico giocatore dell'Inter che inserisco. Stavo pensando di inserire qualcun altro come Thuram ma ci sono altri attaccanti in Serie A che hanno fatto meglio in questa giornata.

Thuram ha fatto un'ottima partita, sta ritrovando la condizione migliore però lo dico ad inizio anno, c'è qualcosa dell'Inter, qualche scricchiolio ogni tanto, prima pensavo fosse preoccupante e poi di assestamento. Forse alla fine aveva ragione Bergomi, la struttura dell'Inter è stata esaltata ma non è così insuperabile o nettamente più forte delle altre come si dice"