Caressa: “Inzaghi ha un problema di mentalità che va affrontato e superato”

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha fatto un appunto a Simone Inzaghi al termine di Inter-Salernitana: "Mi permetto di dire che c'è un problema, un limite di mentalità. L'anno scorso, dopo la gara con il Liverpool, Inzaghi aveva detto che non aveva provato a vincere. Capisco che si senta sotto accusa e non lo merita, è un ottimo allenatore. Ma questa storia di ribadire in ogni conferenza stampa la storia dei successi che ha ottenuto... Nel calcio, come in tutti i lavori, quello che hai fatto prima non conta: conta quello che fai oggi e quello che farai domani. Questo secondo me è un problema di mentalità che va affrontato e superato".