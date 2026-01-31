Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato dell'eliminazione dalla Champions del Napoli a Radio Deejay

Matteo Pifferi Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 13:46)

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato dell'eliminazione dalla Champions del Napoli. "Il fatto di non essere arrivato nemmeno ai playoff non è un fallimento?", domanda Caressa a Radio Deejay durante Deejay Football Club.

La risposta di Ivan Zazzaroni non tarda ad arrivare: "Quando ho visto la faccia di Conte al termine della partita contro il Chelsea, ho visto un uomo disteso. Per come lo conosco, è più tranquillo. Il fatto di fare 2 partite in più, anche perché non avrebbe potuto fare molta strada con tutti gli infortunati, non cambia.

Ha cinque infortunati pesantissimi, Anguissa sembrava recuperare ma invece è in ritardo, Gilmour è fuori Rrahmani fuori, De Bruyne praticamente non l'ha mai avuto"