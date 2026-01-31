FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “Champions Napoli è fallimento?” Zazzaroni: “Conte dopo la partita…”

ultimora

Caressa: “Champions Napoli è fallimento?” Zazzaroni: “Conte dopo la partita…”

Caressa: “Champions Napoli è fallimento?” Zazzaroni: “Conte dopo la partita…” - immagine 1
Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato dell'eliminazione dalla Champions del Napoli a Radio Deejay
Matteo Pifferi Redattore 

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato dell'eliminazione dalla Champions del Napoli. "Il fatto di non essere arrivato nemmeno ai playoff non è un fallimento?", domanda Caressa a Radio Deejay durante Deejay Football Club.

Caressa: “Champions Napoli è fallimento?” Zazzaroni: “Conte dopo la partita…”- immagine 2
Getty Images

La risposta di Ivan Zazzaroni non tarda ad arrivare: "Quando ho visto la faccia di Conte al termine della partita contro il Chelsea, ho visto un uomo disteso. Per come lo conosco, è più tranquillo. Il fatto di fare 2 partite in più, anche perché non avrebbe potuto fare molta strada con tutti gli infortunati, non cambia.

Conte
Getty Images

Ha cinque infortunati pesantissimi, Anguissa sembrava recuperare ma invece è in ritardo, Gilmour è fuori Rrahmani fuori, De Bruyne praticamente non l'ha mai avuto"

Leggi anche
Caressa e Zazzaroni: “I pronostici di Cremonese-Inter e Bologna-Milan”. “Già...
Condò: “Non è da Inter scegliere tra scudetto e Champions, ma Chivu sa che ci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA