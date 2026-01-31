Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati in merito ai pronostici di Cremonese-Inter e Bologna-Milan

Matteo Pifferi Redattore 31 gennaio - 12:45

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati, a Radio Deejay durante Deejay Football Club, con i pronostici di Cremonese-Inter e Bologna-Milan.

Caressa e Zazzaroni sono d'accordo: per entrambi, infatti, l'Inter vincerà contro la Cremonese e allungherà in vetta alla classifica.

Per Zazzaroni, infatti, il Bologna batterà il Milan: "Già vedo il gol di Cambiaghi, mi dispiace per Max", dice il direttore del Corriere dello Sport.

Caressa, invece, opta per il pareggio tra Bologna e Milan, un risultato che sorriderebbe all'Inter qualora i nerazzurri vincessero a Cremona domani.