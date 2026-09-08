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Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato così dell'Inter verso la gara di oggi contro il Real Madrid: "Secondo me l'Inter con grande consapevolezza vuole fare un passo avanti in Europa: perché a livello di immagine del club e del brand, cosa che conta molto se hai un fondo alle tue spalle perché il fondo ha come obiettivo il mondo per aumentare gli introiti, un passo in avanti in Europa lo devi fare necessariamente.

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E ha preso giocatori che glielo permettono. Parlando con tutti gli ex campioni con cui lavoro, ho capito che l'inserimento dei giocatori inglesi non ti aumenta solo il ritmo partita e l'intensità in campo, ma anche in allenamento. Quindi ti abitui ad un ritmo e ad un'intensità che a noi era sconosciuta e che ti permette di fare quel passo in avanti.

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L'Inter è sulla falsa riga dell'anno scorso: deve portare la palla perché non ha giocatori dall'uno contro uno, riesce a verticalizzare e continua a crescere nel pressing. Questo per le caratteristiche dei difensori, Bisseck a parte, può portarti a rischiare qualcosa dietro come col Napoli: ma è un rischio che, se vuole crescere a livello europeo, Chivu deve prendersi. E lo sa benissimo: sta dimostrando di essere non solo un ottimo allenatore, ma una persona intelligente.