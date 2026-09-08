Manca sempre meno al calcio d'inizio di Real Madrid-Inter, gara d'esordio di Champions League: ecco le probabili formazioni.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Real-Inter, la rassegna da Madrid: le ultimissime sulle formazioni e le scintille...

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Manca sempre meno al calcio d'inizio di Real Madrid-Inter, gara d'esordio di Champions League (ecco dove vederla in tv). Ecco le probabili formazioni provate da José Mourinho e Cristian Chivu per il match delle 21.

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Chivu
Getty Images

Le ultimissime sull'Inter

Queste le ultimissime da Sky: "In casa Inter, assenza pesante anche per Chivu, che dovrà rinunciare a Dimarco. In porta si va verso la conferma di Josep Martínez, mentre nel terzetto difensivo potrebbe vedere Akanji, con Bisseck e Bastoni a completare il reparto. Senza Dimarco, spazio a Carlos Augusto a sinistra, con Luis Henrique che insidia Diouf a destra. In mezzo al campo c'è il ritorno di Calhanoglu dal 1', mentre potrebbe avere un'occasione Jones, con Barella a completare il reparto. Davanti dovrebbe tornare la coppia Lautaro-Thuram, con Pio Esposito inizialmente in panchina".
Lautaro Thuram

chivu e mourinho

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

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