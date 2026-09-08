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Altro anno importantissimo per Lautaro Martinez che continua la sua ascesa come calciatore: il capitano dell'Inter è a tutti gli effetti tra i migliori attaccanti al mondo.

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E dopo aver conquistato scudetto e Coppa Italia con i nerazzurri e la finale del Mondiale con gol decisivo in semifinale, il centravanti è stato ancora inserito tra i 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro.

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Altro traguardo straordinario quindi per il classe '97, arrivato 20esimo lo scorso anno e unico in Serie A in lista. L'assegnazione del premio avverrà il prossimo 26 ottobre.

Ecco la lista completa:

Jude Bellingham · Pau Cubarsí · Marc Cucurella · Ousmane Dembélé · Luis Díaz · Bruno Fernandes · Gabriel · Erling Haaland · Achraf Hakimi · Harry Kane · Khvicha Kvaratskhelia · Lamine Yamal · Sadio Mané · Marquinhos · Lautaro Martínez · Kylian Mbappé · Nuno Mendes · Lionel Messi · João Neves · Michael Olise · Willian Pacho · Julián Quiñones · Declan Rice · Rodri · Fabián Ruiz · William Saliba · Ferran Torres · Dayot Upamecano · Vinícius Jr. · Vitinha