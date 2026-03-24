Il Comune di Milano, tramite una nota ufficiale, ha fatto il punto della situazione sui prossimi passi riguardanti lo stadio

Prosegue l'iter burocratico che porterà alla costruzione del nuovo San Siro . Il Comune di Milano, tramite una nota ufficiale, ha fatto il punto della situazione: "Il Comune di Milano ha pubblicato la determina per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in relazione alla proposta di Piano Attuativo denominato "GFU San Siro".

Parte, quindi, l'iter che porterà all'adozione del Piano Attuativo e alla successiva approvazione del PFTE del cosiddetto Stralcio funzionale 1, che prevede lo spostamento del Tunnel Patroclo (opera pubblica realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione), la costruzione del nuovo Stadio e la parziale demolizione dell'attuale Stadio Meazza".

"La riqualificazione complessiva della GFU San Siro sarà attuata attraverso due Stralci funzionali, come previsto nel contratto di compravendita e nella Convenzione Quadro.

Il secondo Stralcio funzionale prevede la rifunzionalizzazione della parte conservata dell'attuale Stadio Meazza, lo sviluppo delle altre funzioni private (terziario e commerciale), nei limiti della SL non insediata all'interno del nuovo Stadio, nonché la realizzazione delle aree verdi, 80mila mq delle quali saranno cedute al Comune di Milano. Tale Stralcio sarà attuato mediante l'approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio in coerenza con il Piano Attuativo".