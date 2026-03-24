Caressa parla anche di Barella: "Bada un po' meno alla sostanza da un po' di tempo, non per presunzione ma perché vuole essere leader"

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 17:46)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così del momento di forma dell'Inter e in particolar modo di Sommer e Barella:

"Una delle differenze tra il momento dell'Inter e quello del Milan è dovuto anche al portiere. Non è che Sommer abbia fatto delle papere clamorose, degli errori sì ma papere clamorose no. Forse c'è anche un errore nel gol preso con la Fiorentina ma il problema è la sicurezza che il portiere deve dare alla squadra. Maignan dà una grande sicurezza, la difesa sa che dietro c'è Maignan.

Uscita alta, uscita bassa, capacità tra i pali, ho l'impressione, magari sbaglio, che la difesa dell'Inter non abbia la stessa fiducia in Sommer. Forse Sommer prende il prendibile ma da un anno e mezzo l'imprendibile non lo prende più. Non è un portiere che fa più la differenza, è più affidabile di quello che si dice, di sbagliare capita a tutti, ma non dà certezze alla squadra.

Sommer contro la Fiorentina poteva fare un po' meglio sul gol ma la sensazione di pericolo, secondo me, l'Inter ce l'ha quando la palla arriva in quella zona calda. Sensazione di pericolo che non ha avuto Barella quando ha tentato quella giocata, si è parlato di presunzione e di paura, secondo me si è andati troppo in là.

Non si può giudicare la tendenza di un giocatore da 1-2 episodi. Barella bada un po' meno alla sostanza da un po' di tempo, non per presunzione ma per scrollarsi un po' di dosso la paura che è arrivata, vuole essere un po' leader ma certe cose si pagano. L'Inter ha pagato moltissimo l'errore di Barella, fino a quel momento tra l'altro era stato il migliore in campo"