L’ex Lazio Rambaudi: “Ecco cosa non bisogna fare contro l’Inter. E Calhanoglu…”

L’ex Lazio Rambaudi: “Ecco cosa non bisogna fare contro l’Inter. E Calhanoglu…” - immagine 1
Roberto Rambaudi, ex calciatore tra le altre della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista di Inter-Lazio
Matteo Pifferi Redattore 

Roberto Rambaudi, ex calciatore tra le altre della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista di Inter-Lazio: "Devi andare a Milano e fare una partita seria, ‘educata’, cercando di mettere in campo al meglio le armi per costringere l’Inter a soffrire il tuo ritmo, l’attacco alla profondità.

L’ex Lazio Rambaudi: “Ecco cosa non bisogna fare contro l’Inter. E Calhanoglu…”- immagine 2
Getty Images

Çalhanoglu? Occorre ubicarsi nella sua zona per cercare lì un passaggio chiave e verticalizzare per le punte, gli esterni saranno determinanti. Poi loro sono anche bravi a difendere in area ma meno a difendere correndo dietro. L’importante è rimanere sempre in partita, anche se prendi gol perché poi se sei ordinato, hai gamba, hai idee, un’occasione ti può capitare. La sensazione è che se prendi gol poi questa squadra non ha la consapevolezza di poter rifarlo, questo è da migliorare. Pressing parola d’ordine. Non possono preparare la partita con un’unica soluzione.

L’ex Lazio Rambaudi: “Ecco cosa non bisogna fare contro l’Inter. E Calhanoglu…”- immagine 3

Io con l’Inter cercherei a sprazzi di farli calciare lungo, di non farli costruire da dietro. Mercato di gennaio? Prenderei due terzini, priorità a quello mancino; Miranda mi piace. Prenderei Sohm e poi una punta centrale, meglio anche un esterno, mi piace Cambiaghi. I rapporti tifosi-Lotito sono logori ormai. C’è da capire quando fare un passo indietro, è come una relazione tra moglie e marito. Io non comprendo come il presidente riesca ad andare oltre a quello che accade".

(cittaceleste.it)

