Sabatini: “Kairat vale Monza, Inter presuntuosa. Troppi applausi e Chivu genio. Ma se metti…”

"La partita dell'Inter è stata molto sottotono, anzi proprio brutta", ha detto Sandro Sabatini su Inter-Kairat

Matteo Pifferi Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 14:32)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat:

"La partita dell'Inter è stata molto sottotono, anzi proprio brutta e l'Inter ha evidenziato qualche problema. Il primo è che se giochi con presunzione ed egoismo non vai da nessuna parte. Il valore del Kairat, nelle mie previsioni della vigilia, era il Monza ma qualche giocatore interessante c'è ma l'Inter l'ha affrontata in modo presuntuoso ed egoista. La presunzione si vedeva in tutti, l'egoismo si notava in quelli che volevano mettere da parte un gol, un bel voto o di avere visibilità per gli highlights. Lautaro ha trovato il gol e per testimoniare quanto ci teneva, c'è stata anche un'esultanza che ha ricordato quella di Maradona al Mondiale del 1994 quando va diretto alla telecamera ed esulta con rabbia come ha fatto Lautaro per un gol contro il Kairat, non il Real Madrid o il PSG.

Però evidentemente Lautaro ne aveva bisogno, tanto è vero che poi Chivu l'ha tolto subito dopo. La situazione è peggiorata poi nel secondo tempo con il gol del pareggio, de Vrij quasi si impaurisce, Dumfries che pensa già a partire in contropiede, Zielinski anche abbastanza distratto e Sommer che, come tutti i portieri attuali, rimane piantato sulla linea, i portieri ormai non escono più. L'Inter ha rischiato di ripetere una figuraccia che ha riportato alla memoria alcune mitiche partite, con il Turun Palloseura, squadre sconosciute che, a San Siro, contro l'Inter trovano la loro serata di gloria. Ma penso anche a Malmoe, Lugano, Helsingborg, Alaves, anche Inter-Schalke 2-5 e il mitico Hapoel Beer Sheva.

Il Kairat stava per entrare in scia. Se i tifosi dell'Inter si arrabbiano per questi ricordi, abbiate pazienza ma non mi potete togliere l'ironia. Adesso vanno ricordate con un sorriso ma lì sono stati dei disastri e delle tragedie sportive per i tifosi. Nella partita col Kairat, Chivu negli spogliatoi avrà detto che con questo atteggiamento l'Inter rischia di sciupare quello che ha fatto di buono finora in stagione.

Però va detto che anche un po' di presunzione si è vista a Verona, se l'Inter vuole andare avanti in campionato deve togliersi questo atteggiamento a partire da Inter-Lazio. Probabilmente troppi complimenti, troppi applausi, troppo "Chivu genio della comunicazione" e troppa poca qualità a centrocampo. Se metti Frattesi-Zielinski-Barella, non ci sono palleggiatori e si è visto. Date retta, l'Inter la deve archiviare, 2-1, 3 punti in Champions, avanti con serenità ma con questa presunzione l'Inter rischia grosso"