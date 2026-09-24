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Presente al 'Portugal Football Summit', Roberto Carlos ha parlato del momento dell'Inter e non solo. La prima battuta l'ex giocatore la regala sulla nazionale italiana: "L'Italia è sempre stata ad alti livelli con grandi giocatori. Penso che ora può tornare a essere quella di sempre".

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"L'Inter adesso è una squadra fortissima, penso che negli ultimi 5 anni sono sempre stati a un livello altissimo. Se può vincere la Champions? Perché no. Lavoro nel Real Madrid e penso che dobbiamo tornare a vincere ma l'Inter è una squadra a cui tengo". Il brasiliano poi ricorda Sandro Mazzola: "Ho imparato tanto da Mazzola. L'immagine di Mazzola è mondiale. È una di quelle persone da cui impari tanto. Mi diceva sempre "gioca con allegria".

(Tuttomercatoweb.com)