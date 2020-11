Casasco (FMSI): “Proporrò nuovo protocollo al Consiglio di Lega: anche il calcio deve…”

“È il momento di passare dalle parole ai fatti”. Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Il nostro calcio sta vivendo un momento confuso. E vorrei tanto si uscisse dalle polemiche intorno a questo famigerato gene N, anche se resta il fatto che un positivo resta tale pure quando la positività è debole. Quello che mi preme è andare oltre. Al Consiglio di Lega proporrò un nuovo protocollo riservato alla Serie A. Qualcosa che avrà come base quello di Cts e Figc, perché Gravina ha fatto un ottimo lavoro, ma andrà oltre, in modo più stringente. Ne ho già parlato con il presidente Dal Pino e siamo allineati sul bisogno di cambiare il sistema del massimo campionato, che ha necessita’ e possibilità diverse rispetto agli altri. Del resto se lo Stato ha fatto Dpcm sempre più stringenti, lo deve fare anche il calcio, che vive nella società. Non possiamo non accorgerci di essere nel bel mezzo di una pandemia”