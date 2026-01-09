Antonio Cassano , ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha analizzato così il pareggio del Milan contro il Genoa di domani sera: "Il Milan non pressa, non sa quando farlo, è mono passo, non ha idee. Allegri ha detto bene: gli hanno chiesto come si fa l'allenatore, ha risposto non lo so. Infatti anche noi non lo sappiamo come allena. Per l'ennesima volta ha fatto una partita oscena.

Non posso pensare che ogni volta che il Milan deve fare la partita fa altamente cagare: lui deve cambiare sport, non può più allenare, non posso vedere questo calcio qua. Non può andare avanti così, sono convinto che farà fatica ad entrare nelle 4. Con l'Inter poteva perdere 5-0, Calhanoglu sbaglia il rigore: col Genoa in grande difficoltà, potevi perdere. Io questo su Allegri lo dico da una vita: e non come dice qualche coglione che ho l'ossessione, non me ne frega una minchia di lui. Ha una Ferrari e la fa andare in retromarcia.

E' rimasto a trent'anni fa, trenta: ed è una cosa grave. Mi sarebbe tanto piaciuto Berlusconi in vita dopo queste partite, cosa avrebbe detto. Allegri dice che è contento, De Zerbi perde ai rigori la Supercoppa e dicono che è un coglione: è follia. Uno è un allenatore, l'altro un incompetente allo stato puro che quando parla ammosciano pure i miei coglioni. Uno è uno è un fenomeno ma viene fatto passare come un fenomeno, l'altro ha vinto sei scudetti: se li mettesse nel culo. A Mourinho siamo arrivati, arriverà anche a lui".