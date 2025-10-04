Cassano: “Allegri? Non sono lecchino e nessuno mi paga: se dovessi incontrarlo…”

"Non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri, ho litigato solo nel 2011", ammette Cassano a Viva El Futbol

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre - 14:08

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha spiegato una volta per tutte il suo punto di vista su Massimiliano Allegri:

"Se c'è qualcosa di personale con Allegri? Non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri. Lui ogni tanto si trova a pranzo e dice che io gli ho fatto vincere lo scudetto. Se dovessi vederlo, lo saluterei con piacere. Fino a 3 anni fa, lo sentivo, ci messaggiavamo, avevamo idee diverse ma gli parlavo. Io voglio essere credibile e guardarmi allo specchio, devo essere amico suo per parlar bene di lui?"

"A Conte ho chiesto scusa e su di lui ho cambiato idea, lo faccio tranquillamente come l'ho fatto con De Ligt e Dembele. Con Allegri ho litigato nel 2011, in campo facevamo di tutto, poi ci siamo sentiti, con affetto anche per gli auguri di Natale fino a 3-4 anni fa, quando abbiamo iniziato (la BoboTV). Io devo dire il mio pensiero: perché sento Allegri e fa partite di merda, gioca di merda che credibilità avrei? Non vengo pagato da nessuno, non sono il lecchino di nessuno"

"Amico? Gli amici dicono le cose che pensano, non ho mai avuto problemi. Se dovessi incrociarlo gli direi: 'Oh mister, come stai? Tutto a posto? Ma come mai fai giocare le tue squadre di merda? Sorrido e glielo dico. Non ho paura di niente e di nessuno, non sono schiavo di nessuno e non dipendo da nessuno. Mi sono guadagnato il privilegio di essere libero, non ho bisogno di essere amico dell'allenatore, del presidente, della TV per andare in trasmissione per guadagnare"