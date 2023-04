Cassano: “Allegri osceno, chi vuole prendere in giro? E dall’Inter mi hanno detto che…”

"La partita è stata a senso unico, la Juventus si è difesa nella speranza di andare ai supplementari e poi forse ai rigori. Se lo fa la Cremonese lo accetto, se lo fa la Juve no. La Juve gioca male, Allegri deve andare via, il suo staff deve andare via. E in più c'è la mancanza di rispetto nei confronti del Napoli e dell'Inter. Questo mi fa capire che Allegri sente puzza di bruciato, a fine stagione avrà il benservito. La Juve non può andare avanti con lui, Allegri fa figure di merda e non può rappresentare la Juve. E' rimasto a 30 anni fa, pensa di poter allenare ancora come ha vinto prima"