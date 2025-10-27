FC Inter 1908
Cassano: “Chivu top ma Conte è geniale: gliel’ha incartata. E l’Inter non può…”

Cassano: “Chivu top ma Conte è geniale: gliel’ha incartata. E l’Inter non può…” - immagine 1
"L'Inter ha fatto un primo tempo meraviglioso, non poteva e non doveva essere sotto 1-0", dice Cassano sull'Inter
Intervenuto a Viva El Futbol su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Napoli-Inter:

"L'Inter ha fatto un primo tempo meraviglioso, non poteva e non doveva essere sotto 1-0. Come minimo doveva finire in pareggio. Dopo il gol di Calhanoglu, l'Inter ha fatto malissimo, scollegata, senza aggressione, senza creare. Una squadra come l'Inter non può fare questo.

Cassano: “Chivu top ma Conte è geniale: gliel’ha incartata. E l’Inter non può…”- immagine 2

Conte si è inventato Neres centravanti, mai ci avrei scommesso. Adani la chiama masterclass, io dico che è stato geniale. La partita l'ha vinta Conte, la differenza tra il Napoli e le altre squadre la fa l'allenatore. Chivu è un grande come uomo e come allenatore, crescerà, ma Conte gli ha incartato la partita.

Cassano: “Chivu top ma Conte è geniale: gliel’ha incartata. E l’Inter non può…”- immagine 3

Conte ha tritato il cervello ai suoi, ha fatto una partita gagliarda e tosta senza 5 titolari. L'Inter aveva Akanji. Non c'era Thuram? Bonny abbiamo detto tutti che sta facendo benissimo. Il Napoli ha meritato di vincere"

