Cassano: “Chivu top ma Conte è geniale: gliel’ha incartata. E l’Inter non può…”

"L'Inter ha fatto un primo tempo meraviglioso, non poteva e non doveva essere sotto 1-0", dice Cassano sull'Inter

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre - 23:59

Intervenuto a Viva El Futbol su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Napoli-Inter:

"L'Inter ha fatto un primo tempo meraviglioso, non poteva e non doveva essere sotto 1-0. Come minimo doveva finire in pareggio. Dopo il gol di Calhanoglu, l'Inter ha fatto malissimo, scollegata, senza aggressione, senza creare. Una squadra come l'Inter non può fare questo.

Conte si è inventato Neres centravanti, mai ci avrei scommesso. Adani la chiama masterclass, io dico che è stato geniale. La partita l'ha vinta Conte, la differenza tra il Napoli e le altre squadre la fa l'allenatore. Chivu è un grande come uomo e come allenatore, crescerà, ma Conte gli ha incartato la partita.

Conte ha tritato il cervello ai suoi, ha fatto una partita gagliarda e tosta senza 5 titolari. L'Inter aveva Akanji. Non c'era Thuram? Bonny abbiamo detto tutti che sta facendo benissimo. Il Napoli ha meritato di vincere"