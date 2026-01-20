Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così dell'impatto di Cristian Chivu all'Inter

Marco Astori Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 09:32)

Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così dell'impatto di Cristian Chivu all'Inter: "Una cosa è allenare il Parma: dopo 13 partite va ad allenare una squadra che viene da una batosta clamorosa, non fa preparazione, fa il Mondiale per Club e viene fuori con le ossa rotte.

Sta facendo un lavoro eccezionale: e con lui chi merita gioca, non gliene frega niente. Prima quell'altro era 5-3-2 sempre i soliti senza dare fiducia a nessuno. Io sento parlare Dimarco, Zielinski: dicono robe diverse da quello che c'era. Cristian dà fiducia a tutti, parla chiaramente: gioca 3-5-2 ma uomo a uomo nella metà campo avversaria.

Fa un calcio più aggressivo, diverso: è la candidata numero uno, mi sta impressionando e non pensavo, assolutamente. L'Inter è la più forte da quattro anni ma non pensavo che potesse avere un impatto così clamoroso di gioco e personalità: si fa voler bene ma con rispetto perché non fa prigionieri".