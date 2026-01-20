FC Inter 1908
Cassano: “Chivu, impatto clamoroso e non pensavo! Quell’altro che c’era prima invece…”

Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così dell'impatto di Cristian Chivu all'Inter
Marco Astori
Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così dell'impatto di Cristian Chivu all'Inter: "Una cosa è allenare il Parma: dopo 13 partite va ad allenare una squadra che viene da una batosta clamorosa, non fa preparazione, fa il Mondiale per Club e viene fuori con le ossa rotte.

Sta facendo un lavoro eccezionale: e con lui chi merita gioca, non gliene frega niente. Prima quell'altro era 5-3-2 sempre i soliti senza dare fiducia a nessuno. Io sento parlare Dimarco, Zielinski: dicono robe diverse da quello che c'era. Cristian dà fiducia a tutti, parla chiaramente: gioca 3-5-2 ma uomo a uomo nella metà campo avversaria.

Fa un calcio più aggressivo, diverso: è la candidata numero uno, mi sta impressionando e non pensavo, assolutamente. L'Inter è la più forte da quattro anni ma non pensavo che potesse avere un impatto così clamoroso di gioco e personalità: si fa voler bene ma con rispetto perché non fa prigionieri".

