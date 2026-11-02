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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futbol", è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "L'Inter sta facendo malissimo, con una squadra del genere non ti puoi permettere di fare partite così brutte. Con il Venezia, a Roma vai sotto di due gol, con la Fiorentina la riprendi all'ultimo... L'Inter sta facendo malissimo, e deve stare attenta, rischia di farsi male e di non vincere niente. Chivu deve prendere provvedimenti e iniziare a fare scelte forti. Non ce l'ho con Barella, ma è da 3 anni che è improponibile e continua a giocare. Barella ha fatto una partita fatiscente, una vergogna: non ha passo, non ha forza, continua a sbraitare.

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Chivu deve fare delle scelte forti, poi il discorso sul modulo mai provato. E allora dico: hai due attaccanti che stanno male, ci sta che non li metti. Allora fai 3-5-1-1 con Mkhitaryan dietro una punta per non cambiare troppo. L'Inter gioca da 6-7 anni in un modo. A me l'Inter sta preoccupando".