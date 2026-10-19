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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futbol", nell'analizzare il successo dell'Inter sul campo del Bologna ha voluto esaltare un calciatore nereazzurro: "A me frega niente del marcatore. La gente deve godere, e io godo, sullo stop di Mkhitaryan: una palla che arriva a 50 metri, lo stop che fa… Quello è fare calcio, quello è essere fuoriclasse, con gli anni un po' in là, ma ha fatto una giocata clamorosa, e lì è partito il gol.

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Quando vedi giocate del genere, che ormai ne vedo ben poche, soprattutto in Italia, vado allo stadio e sono contento. La giocata che ha fatto Mkhitaryan l'altro giorno probabilmente in Italia non la vedo da una decina d'anni: con lo stop ha mandato a crossare uno che fa segnare un altro. Parliamo di un campionissimo. Quelle giocate le faceva un altro pupillo mio, oltre a me: Riquelme. Quando lui sta per agganciare, nel viaggio della palla, in un secondo imbuca, in 3 secondi sono davanti alla porta. Ha guadagnato 3 secondi con lo stop. Vuol dire essere un campione: Mkhitaryan è un fuoriclasse, lo ha fatto per 15 anni. Giocatore fenomenale".