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Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola ha svelato un aneddoto che riguarda Sebastiano Esposito. Nella scorsa puntata, Cassano ha criticato sia Sebastiano sia Francesco Pio:

"Dei tre Esposito per me il più forte è Salvatore, per me. Più forte di Seba e Pio per me. A una certa Lorenzo Insigne mi chiama, era in spogliatoio, c’era Salvatore. Io gli ho detto che è più forte dei due fratelli, che deve perdere qualche kg e darsi una sveglia. È molto più forte, ma è pigro e non ha voglia di correre. Pio e Seba non mi danno niente. Se Salvatore si dà una sveglia e mi ascolta… Mancini lo aveva portato. Quello scarso dei tre per me è Pio, quello meno bravo dai", le parole di Cassano.

Nicola Ventola ha svelato pubblicamente che Sebastiano c'è rimasto male per le parole di Cassano: "Ho fatto una chiacchierata con Sebastiano Esposito, facciamo il fantacalcio insieme. Sono abituati a prendere critiche positive e negative, l'unica cosa che ci è rimasto male Sebastiano Esposito è che Cassano ha detto che è un giocatore che non ti dà niente"

Antonio Cassano ha risposto così: "Allora facciamo così: la metto giù così, lo voglio rivedere con un attaccante di peso davanti e lui che gli gira dietro. Non mi dà niente da attaccante centrale intendevo, col fratello avanti e lui gira dietro ma rimaniamo che il terzo alla Samp è il più forte di tutti, va bene così?"