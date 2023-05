Roma, quanti assenti per Mourinho contro l’Inter. Dybala e Wijnaldum in panchina

Dopo l'esaltante vittoria di Verona, l'Inter sarà in campo questa sera in casa della Roma. Sarà una squadra ampiamente rimaneggiata quella che affronteranno i nerazzurri questa sera. Sono tanti, infatti, gli assenti a cui deve fare a meno il tecnico dei giallorossi José Mourinho .

"L’allenatore portoghese mancherà sicuramente di sei giocatori: gli infortunati Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla ed El Shaarawy più lo squalificato Celik. Ma ci sono altri tre calciatori che andranno in panchina quasi per onore di firma e sono giocatori comunque «pesanti» per l’economia del gioco giallorosso: Wijnaldum, Dybala e Belotti. Loro, di fatto, allungheranno la lista degli indisponibili a nove, anche se poi il Gallo gli ultimi allenamenti li ha fatti con il gruppo e potrebbe anche essere utile per uno spezzone di gara. Molto più difficile, invece, il possibile utilizzo del centrocampista olandese e del gioiello argentino. Entrambi, probabilmente, verranno preservati sull’altare dell’Europa League", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Così Mourinho stasera avrà davvero gli uomini contati, con le problematiche più grandi nel pacchetto arretrato. Lì scivolerà Cristante al centro dei tre, tra Mancini e Ibanez, come gli era già successo spesso durante la gestione-Fonseca. Con lui dal basso Mourinho avrà però un upgrade dal punto di vista del palleggio e della costruzione della manovra, tasto spesso dolente della linea difensiva giallorossa. L’arretramento di Cristante sarà possibile anche grazie al rientro di Matic in mezzo al campo, che scontata la squalifica a Monza cercherà di farsi carico della squadra e di portarla in porto. Con lui in mezzo dovrebbe esserci Bove (favoritissimo su Camara), deputato a pressare e a «ringhiare» – come detto dallo stesso Mou – su tutti i portatori di palla nerazzurri", aggiunge Gazzetta.