A Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty

Marco Astori Redattore 7 novembre - 14:40

Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così dell'Inter la vittoria contro il Kairat Almaty: "E' stata un'Inter un po' leggera: non mi piace dire che l'ha presa sottogamba ma un po' presuntuosa sì. Tutto rispetto per il Kairat, ma devi fargli 3-4 gol: è vero che non hanno mai attaccato, ma ho sempre la vaga impressione che se Real, Barcellona e Liverpool se ne fanno 5-6 vogliono farne 8-9-10, mentre in Italia facciamo 1-0 e ci accontentiamo.

Poi ti fanno l'1-1, spingi e fai il 2-1 e poi stai lì, vediamo: non mi è piaciuta la partita dell'Inter. Anche le seconde linee devono vincere 3-0: non è stata una partita buona. Io come Cristian farei notare che hanno fatto una partita molto superficiale: poi succede un imprevisto e rischi di pareggiare e complichi tutto. Perché adesso siamo primi con 4 vittorie, ma le prossime 4 sono tremende: sono 4 partite complicate, vediamo. Bene la vittoria ma non mi è piaciuta la prestazione. Chivu è credibile sempre ed è un grande allenatore: tanti giocatori iniziano a venir fuori con alcune dichiarazioni, poi tu sei bravo a mettere le toppe.

Allora io dico: se Cristian, e lo confermo, è credibile e una persona vera, significa che se uno lo è, l'altro non lo è. Io facevo un'intervista all'anno e non andavo a dire che un allenatore era meglio dell'altro: non andavo a leccare il culo a chi era arrivato e a dire che l'altro non era buono. Prima si era banali, adesso una rottura di coglioni ancora peggio. Al Milan l'anno scorso arrivato Fonseca si diceva che c'era un calcio offensivo, poi con Conceicao abbiamo altre idee, è molto meglio. Poi arriva Allegri, ancora meglio, un vincente. Ogni anno ci sono determinati tipi di giocatori e dicono la stessa roba".