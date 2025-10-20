"Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia e si crede Ronaldinho", dice Cassano

Intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato così di Milan dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Padre tempo è arrivato per Mourinho, arriverà anche per Allegri. Lo dico oggi che è primo in classifica, farà fatica ad arrivare nelle prime 4. Se arriva nelle prime 4 diranno che ha fatto il miracolo, lui ha quei 4-5 discepoli che gli vanno dietro.

Qualcuno mi deve spiegare se il Milan sia meritatamente lì, le ultime tre prestazioni sono inguardabili e nessuno può dirmi il contrario.

Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia, vuol sembrare una star e si crede Ronaldinho: è scarso e resta scarso, è stato impalpabile e irriconoscibile, la stampa lo mette sul piedistallo.

Allegri scarso e Leao sopravvalutato, se vinceranno lo scudetto non cambierò idea se giocheranno di merda. Non ce l'ho con Leao, mi dà tremendamente fastidio come viene trattato"