Cassano non usa giri di parole per commentare il clamoroso calcio di rigore concesso al Milan contro la Fiorentina

Matteo Pifferi Redattore 20 ottobre - 23:54

A Viva El Futbol si discute del calcio di rigore concesso al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez. Antonio Cassano non usa giri di parole per descrivere il VAR Abisso e il designatore arbitrale Rocchi:

"Ho visto Rocchi in Samp-Salernitana, mi ha visto e ha abbassato lo sguardo ed è andato via. Si deve dimettere, o è scarso o è in malafede. Marinelli è un giovane arbitro, aveva deciso bene non fischiando il rigore. Il genio della lampada di Abisso lo richiama e già lì un arbitro inizia ad avere dubbi. Caro Abisso, dovevi ricordarti cosa ha detto Rocchi sulle simulazioni. Abisso fuori dai coglioni per tre mesi, non ti pago per tre mesi così impari"

"E Rocchi si deve dimettere, è una vergogna per l'Italia: con personaggi come te siamo ancora meno credibili. Non è che il Milan ha rubato, è la sudditanza che gli arbitri hanno. O sono in cattiva fede o sono scarsi, si devono vergognare, ieri è successa una cosa scandalosa. Stimo Gimenez ma ha fatto una roba vergognosa, si tocca la faccia quando viene toccato sulla spalla"

"Io, arbitro, vado al monitor, vedo una roba del genere e do il rosso a Gimenez. Così si diventa credibile. Rocchi ora fermerà Marinelli e Abisso e Rocchi rimarrà lì sulla poltrona, è uno schifo e uno scandalo"