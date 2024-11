Luciano Castellini, ex portiere, intervenuto ai microfoni de Il Mattino, ha parlato così di Inter-Napoli di domani sera

Luciano Castellini, ex portiere, intervenuto ai microfoni de Il Mattino, ha parlato così di Inter-Napoli di domani sera in ottica scudetto: «Penso sia ancora presto e un pari non cambierebbe nulla. Se vince l'Inter avrà una bella spinta, dopo la sconfitta casalinga del Napoli».